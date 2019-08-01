Закарпатский Прованс: в Перечине на горе высадили 2 га лаванды

В городе Перечин на Закарпатье появилась своя Лавандовая гора.

Здесь, между карпатскими склонами, растет два гектара этого душистого растения.

В мире есть 47 сортов лаванды. Юрий Качур вместе с женой и двумя дочками этой весной высадил десятки тысяч кустов лаванды специального сорта, который лучше всего подходит для переработки на эфирное масло.

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Лаванду называют фиолетовым золотом. Растение не прихотливое, любит солнце, ей подходит горный грунт. Вредителей отпугивает сильный аромат лаванды. однако здесь надо бороться с сорняками.

Полноценно лаванда будет цвести в трехлетнем возрасте. Тогда с одного гектара здесь планируют получить до 100 литров эфирного масла, она обладает уникальными свойствами.

Свою продукцию семья продает через социальную сеть. 10 грамм эфирного масла – по 300 грн, целебную лавандовою воду – 120 грн, а за 95 грн – сушеную лавандовою приправу. Покупатели довольны.

Осенью закарпатец засадит лавандой еще шесть гектаров земли. Уже имеет собственный питомник – в нем 150 тысяч растений, их будет еще и продавать.

Напомним, на Закарпатье наводнение уничтожило сотни теплиц с томатами.

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