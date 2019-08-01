Закарпатський Прованс: у Перечині на горі висадили 2 га лаванд

У місті Перечин на Закарпатті з’явилася своя Лавандова гора.

Тут, поміж карпатськими схилами, росте два гектари цієї запашної рослини.

У світі є 47 сортів лаванди. Юрій Качур разом з дружиною і двома донечками цієї весни висадив десятки тисяч кущів лаванди спеціального сорту, який найкраще підходить для переробки на ефірну олію.

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Лаванду називають фіолетовим золотом. Рослина невибаглива, любить сонце, їй підходить гірський ґрунт. Шкідників відлякує сильний аромат лаванди. проте тут треба боротися з бур’янами.

Повноцінно лаванда цвістиме у трирічному віці. Тоді з одного гектара тут планують отримати до 100 літрів ефірної олії, вона має унікальні властивості.

Свою продукцію сім’я продає через соціальну мережу. 10 грам ефірної олії – за 300 грн, цілющу лавандову воду – за 120 грн, а за 95 грн – сушену лавандову приправу. Покупці задоволені.

Восени закарпатець засадить лавандою ще шість гектарів землі. Вже має власний розсадник – у ньому 150 тисяч рослин, їх ще й продаватиме.

Нагадаємо, на Закарпатті повінь знищила сотні теплиць із томатами.

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