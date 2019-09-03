Закарпаття потопає у смітті: вздовж доріг і річок гори непотребу

На Закарпатті вже майже місяць взагалі не вивозять сміття з усього Виноградівського району. Тут 49 сіл уже потопають у непотребі, люди не мають куди його дівати. Хтось сміття спалює або закопує, інші викидають де заманеться.

По селах повсюди утворилися стихійні сміттєзвалища, які отруюють людей і навколишнє середовище. Досі побутові відходи приватне підприємство вивозило звідси на полігон у місті Мукачево. Він уже майже заповнений, тому мотлох із сусіднього району туди не приймають.

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Селяни з 49 сіл викидають його вздовж доріг, під кущами і біля річки, а свідоміші складають відходи під воротами.

Органічні відходи селяни закопують у землю. Усе, що горить – крадькома спалюють, шкодячи собі і довкіллю. Голова села Сасове дозволив людям звозити сміття на територію колишнього свинарника. Стихійне звалище росте на очах.

На території району лише одне паспортизоване сміттєзвалище. Туди везуть відходи з Виноградова, на сільський мотлох місця немає. Донедавна його приймали на полігоні сусіднього Мукачевого. Сміття з району централізовано вивозило приватне підприємство. Та місяць тому угоду розірвали, звалище майже заповнене, на інших полігонах його теж не приймають.

Очистити район від непотребу можна збудувавши сміттєпереробний завод, інвестори є, та селяни проти. Ще 11 років тому тут зробили експертизу землі та погодили проект полігону для твердих побутових відходів. Звести його люди не дали, тепер самі ж опинилися в сміттєвій пастці.

Нагадаємо, жителі Черкас тепер мають розраховуватись по двом платіжкам за сміття – окремо за вивезення звичайних побутових відходів і великогабаритного непотребу.

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