Из мусора – электричество: в Кропивницком запустили проект дегазации свалки
В Кропивницком успешно воплощают проект дегазации городской свалки. Запустили специальную установку, которая превращает накопленный вредный для экологии метан в электрическую энергию, которую затем продают в общую сеть.
По принципу двигателя внутреннего сгорания производится электроэнергия, которая по электросетях передается в облэнерго.
В проект инвестор вложил почти 2 млн евро.
Система позволяет существенно уменьшить вредные выбросы в атмосферу, свалка становится меньше и не так воняет.
Первая установка по использованию свалочного газа для производства электроэнергии появилась в США в 1930-х. У нас такую запустили 7 лет назад на Киевщине. Кропивницкий уже входит в десятку украинских городов, где полигон отходов имеет систему дегазации.
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К слову, а вот судьба украинской газотранспортной системы до сих пор не определена. Уже со следующего года управлять ею должен отдельный независимый оператор – именно так газовый рынок работает в Европе.