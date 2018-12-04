Закрываются или меняют подходы: почему пункты приема лома не работают в полную силу

Заготовка лома в Украине уменьшается. Об этом говорят все операторы рынка от маленьких компаний до обширных баз. Объемы уменьшения оценивают в разы.

Маленькие предприятия закрываются, либо меняют подходы в работе. Могут и сами приехать и забрать лом. Если забирают сами – тогда и цена за килограмм меньше. Колеблется от 4 до 5 гривен.

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В металлургии тоже ощутимая нехватка лома. Ухудшается и качество лома. Особенно бытового, в котором немало примесей и цветных металлов, его очистка требует дополнительных затрат. Существенным препятствием для вывоза лома эксперты называют пошлину на экспорт. После ее введения – рынок стабилизировался.

Металлургия – до сих пор один из локомотивов экономики, источник валюты и рабочие места для сотен тысяч людей. Именно лом как раз и есть тем сырьем, которое держит рынок в равновесии. Ежегодно 15 тыс. пунктов приема лома собирают в Украине почти 3 млн тонн. 10% идет на экспорт, остальные украинским предприятиям. При нынешней работе предприятий, объемов отечественного лома хватит на десятки лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом.

Опубликовано Декабрь, 04 в 16:52



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