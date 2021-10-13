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Олена Баранова |

Привлечь украинцев к путешествиям. Какой рекорд отмечали в SkyUp Airlines

Путешествовать и преодолевать пространство и время — такое стремление человечества, в частности, оказалось праздником в столичном аэропорту Борисполь. Украинская компания-авиаперевозчик SkyUp Airlines отмечала собственный рекорд. Компания приветствовала своего нынешнего двухмиллионного пассажира. Да еще и подарила ему сертификат на следующую поездку.

Довольно молодая частная украинская авиакомпания старается наращивать свои мощности и готова в дальнейшем стремиться к новым рекордам несмотря на непростую ситуацию с пандемией.

— Сегодня мы празднуем выдающееся достижение. Впервые за 3 года авиакомпании SkyUp, когда меньше чем за год мы перевезли 2 млн пассажиров.

Мы молодая авиакомпания и это очень символично, что нашим двухмиллионным пассажиром стал именно юноша. Миссия нашей авиакомпании — привлекать украинцев к путешествиям.

Авиаперевозчик создал уже несколько десятков географических направлений перелетов, как внутренних, так и в разные страны мира.

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