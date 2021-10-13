Залучити українців до подорожей. Який рекорд відзначали у SkyUp Airlines

Мандрувати та долати простір і час – таке прагнення людства, зокрема, позначилося святом у столичному аеропорту Бориспіль. Українська компанія-авіаперевізник SkyUp Airlines відзначала власний рекорд. Компанія вітала свого цьогорічного двохмільйонного пасажира. Та ще й подарувала йому сертифікат на наступну подорож.

Доволі молода приватна українська авіакомпанія старається нарощувати свої потужності готова й надалі прагнути нових рекордів попри непросту ситуацію з пандемією.

– Сьогодні ми святкуємо визначне досягнення. Це вперше за 3 роки авіакомпанії SkyUp, коли менше ніж за рік ми перевезли 2 млн пасажирів. Ми молода авіакомпанія і це дуже символічно, що нашим двохмільйонним пасажиром став саме юнак. Місія нашої авіакомпанії – залучати українців до подорожей.

Авіаперевізник створив вже кілька десятків географічних напрямків перельотів, як внутрішніх, так і до різних країн світу.

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