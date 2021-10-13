Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху
Олена Баранова |

Залучити українців до подорожей. Який рекорд відзначали у SkyUp Airlines

Мандрувати та долати простір і час  – таке прагнення людства, зокрема, позначилося святом у столичному аеропорту Бориспіль. Українська компанія-авіаперевізник SkyUp Airlines відзначала власний рекорд. Компанія вітала свого цьогорічного двохмільйонного пасажира. Та ще й подарувала йому сертифікат на наступну подорож.

Доволі молода приватна українська авіакомпанія старається нарощувати свої потужності готова й надалі прагнути нових рекордів попри непросту ситуацію з пандемією.

– Сьогодні ми святкуємо визначне досягнення. Це вперше за 3 роки авіакомпанії SkyUp, коли менше ніж за рік ми перевезли 2 млн пасажирів.

Ми молода авіакомпанія і це дуже символічно, що нашим двохмільйонним пасажиром став саме юнак. Місія нашої авіакомпанії – залучати українців до подорожей.

Авіаперевізник створив вже кілька десятків географічних напрямків перельотів, як внутрішніх, так і до різних країн світу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Каліфорнії літак впав на житловий район біля школи: є жертви
У Каліфорнії літак впав на житловий район біля школи: є жертви
У Татарстані впав літак з людьми на борту – є загиблі
У Татарстані впав літак з людьми на борту – є загиблі
Велика Британія змінила правила в’їзду з 4 жовтня
Велика Британія змінила правила в’їзду з 4 жовтня
У США загорівся пасажирський літак через зіткнення з птахом: пасажирів евакуювали
У США загорівся пасажирський літак через зіткнення з птахом: пасажирів евакуювали
Суд наклав арешт на 12 російських літаків та 4 судна за відвідування окупованого Криму
Суд наклав арешт на 12 російських літаків та 4 судна за відвідування окупованого Криму
Не лише маски та дистанція: правила безпечних подорожей у 2021 році
Не лише маски та дистанція: правила безпечних подорожей у 2021 році
Україна й Перу взаємно скасували короткострокові візи для своїх громадян
Україна й Перу взаємно скасували короткострокові візи для своїх громадян
У США військовий літак впав на житловий квартал
У США військовий літак впав на житловий квартал
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка