Залишилось лише троє. Як обирали і хто пройшов у фінал Нові лідери 2

Запекла боротьба за мільйон на втілення своєї ідеї триває. Глядачі телепроекту Нові лідери визначили фіналістів проекту. Наступного тижня з п’яти учасників змагання продовжать лише троє.

Після перевірки детектором брехні на Нових лідерів чекає ще не менш складне випробування гострими дискусійними питаннями.

За результатами жеребкування кожен з учасників отримує одну з п’яти тем для виступу. І має лише 3 хвилини, щоб захистити свою думку і переконати глядачів.

Вирішували долю учасників – телеглядачі. Цього разу правила голосування змінили: залишили проект не ті, в кого голосів найменше, а навпаки – ті, хто отримав найбільше глядацьких СМС. Ними стали Олексій Паращенко та Ірина Шиба. Тож наступного тижня на глядачів чекає фінальна боротьба вже трьох нових лідерів.

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Міський голова Чорткова Володимир Шматько, говорив про легалізацію легких наркотиків. Підтримує пом’якшення покарання за їхнє вживання, та от щодо легалізації – висловився категорично проти.

Правозахисниця Ірина Шиба, розмірковувала над тим, чи варто узаконити проституцію. На її думку, легалізація не збільшить доходи в бюджет і не захистить жінок.

А юристка Оксана Жолнович, висловилась за легалізацію коротко ствольної зброї для самозахисту. На її думку, нині це питання регулюється недостатньо, а на руках в українців і так є чимало зброї.

Тему легалізації грального бізнесу розкривав Євген Осипчук, він – категорично проти такого явища.

А Олексій Паращенко висловився категорично проти одностатевих шлюбів.

До слова, Нові лідери – це не проект під парламентські вибори 2019 – Ольга Айвазовська.

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