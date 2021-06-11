Заменяет газ и не вредит окружающей среде: в Украине могут производить зеленый водород

Зеленый водород — ключевой путь к уменьшению выбросов. Поэтому в Европе серьезно взялись за развитие водородной инфраструктуры. Его получают из воды методом электролиза. Электроэнергию для этого используют альтернативную — из солнечных и ветровых станций.

Технология давно известна, но зеленого водорода в мире менее 4%. Хотя им можно заменить природный газ, на нем может ездить транспорт, работать промышленность.

В Германии считают, что Украина может стать основным поставщиком зеленого водорода, поскольку здесь очень активно появляются солнечные и ветровые электростанции.

Но чтобы производить зеленый водород, нужна пресная вода. В Институте возобновляемой энергетики НАН Украины посчитали, что на это уйдет 10% наших запасов. Однако даже несмотря на то, что вода будет возобновляться, тех солнечных и ветровых станций, которые есть, — мало.

Поэтому, скорее всего, придется строить новые рядом с электролизными заводами. Для украинской экономики — это дополнительные инвестиции, рабочие места, а еще желанная энергетическая независимость от российского газа.

Транспортировать зеленый водород можно по нашей газотранспортной системе. Но для этого нужно кардинально модернизировать трубопроводы.

Германия, уже подписала с Украиной меморандум о партнерстве, в рамках которой страна может получить €2 млрд на развитие водородной инфраструктуры. Также для реализации этой идеи нужно до 2025 года адаптировать украинское законодательство.

Климатическая нейтральность

На днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что Украина может стать климатически нейтральной страной до 2060 года или даже до 2070-го.

Однако, по ее мнению, при наличии соответствующих ресурсов и технологий, это может произойти раньше.

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