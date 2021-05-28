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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина до 2023 года планирует полностью отказаться от электроэнергии из РФ и Белоруссии — Кулеба

електроенергія

Украина планирует полностью отключиться от российской и белорусской электросети до 2023 года.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что после этого Украина должна интегрироваться в электрическую сеть Европейского Союза.

— Наша цель, к которой мы движемся и над которой упорно работаем, в 2023 году вообще отрезаться от электросетей Российской Федерации и Беларуси, после чего интегрироваться в европейскую, объединив наши электросети. Тогда никто ничего физически не сможет купить. Поэтому в этом вопросе у нас есть план действий, — заверил Кулеба.

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Запрет импорта электроэнергии

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

Согласно документу, запрещается импорт электроэнергии до 1 октября 2021 года со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества. Вероятно, запрет могут продлить и после этой даты.

Фото: Depositphotos

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