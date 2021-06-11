Замінює газ і не шкодить довкіллю: в Україні можуть виробляти зелений водень

Зелений водень – ключовий шлях до зменшення викидів. Тож у Європі серйозно взялися за розбудову водневої інфраструктури. Його отримують з води методом електролізу. Електроенергію для цього використовують альтернативну – з сонячних та вітрових станцій.

Технологія давно відома, та зеленого водню у світі менше 4%. Хоча ним можна замінити природній газ, на ньому може їздити транспорт, працювати промисловість.

У Німеччині вважають, що Україна може стати основним постачальником зеленого водню, оскільки тут найактивніше з’являються сонячні та вітрові електростанції.

Але щоб виготовляти зелений водень, потрібна прісна вода. В Інституті відновлювальної енергетики НАН України порахували, що на це піде 10% наших запасів. Однак навіть попри те, що вода відновлюватиметься, тих сонячних та вітрових станцій, які є, – замало.

Тому, найімовірніше, доведеться зводити нові поруч з електролізними заводами. Для української економіки – це додаткові інвестиції, робочі місця, а ще омріяна енергетична незалежність від російського газу.

Транспортувати зелений водень можна нашою газотранспортною системою. Але для цього потрібно кардинально модернізувати трубопроводи.

Німеччина, вже підписала з Україною меморандум про партнерство, в межах якої країна може отримати €2 млрд на розбудову водневої інфраструктури. Також для реалізації цієї ідеї потрібно до 2025 року адаптувати українське законодавство.

Кліматична нейтральність

Днями віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також заявила, що Україна може стати кліматично нейтральною країною до 2060 року або навіть до 2070-го.

Однак, на її думку, за умови наявності відповідних ресурсів і технологій, це може статися раніше.

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