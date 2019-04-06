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Замість бензину – дрова: в Луцьку чоловік створив еко-Таврію

В Україні конструюють еко-автомобілі, але часто через бідність, адже бензин дорогий. Зокрема житель Луцька – Микола переобладнав свою стареньку Таврію на тверде паливо.

Замість літра бензину – 2 кілограми дров. Саме так заправляє свою Таврію  Микола. Здорожчання пального його більше не турбує. Підпалив дрова і за 5 хвилин можна стартувати.  Розганяється Таврія до 100 кілометрів за годину.

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На оновленій Таврії чоловік наїздив уже понад тисячу кілометрів. Її роботою задоволений. Газогенератором уже зацікавились і експерти. Адже такий автомобіль на Волині поки єдиний.

До слова, в Україні на зміну євробляхам пливуть американські автівки. Спритні бізнесмени скуповують їх в Америці битими, ремонтують та розмитнюють.

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