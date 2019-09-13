Вместо отселения – ремонт. Количество и опасность аварийных домов в Украине

В Херсоне несколько лет ждут немедленного отселения 180 семей из аварийных домов, которые были возведены по экспериментальной гибкой схеме. Конструкция из панелей скрепленная между собой, в доме нет фундамента, он стоит на бетонной плите. Придумали такое сооружение полвека назад. Тогда планировалось, что жилье временное, и оно простоит не более 25 лет.

Но здесь до сих пор живут люди. В квартирах потрескавшиеся стены, кривые полы, они ночью трещат. Переселить властям людей некуда. Сколько экспериментальные многоэтажки еще выдержат – неизвестно. Похожая ситуация с жильем в Одессе. После Дрогобычской трагедии люди считают каждую ночь, которую пережили в аварийных квартирах.

В центре Одессы известный дом-утюг – аварийный. Фасад здания осыпается прямо на глазах, в стенах появляются все новые трещины.

Люди обвиняют коммунальщиков в бездействии, жалуются – рассчитывать жильцы дома могут только на собственные силы.

Улица Польская. Рядом с многоэтажным бизнес-центром стоит целый квартал полуразрушенных домов. Жить в таких условиях людям страшно. Потолок может обвалиться в любой момент.

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В Одессе есть 315 аварийных домов. В основном они находятся в старом фонде так называемых временных домов, которые строили сто и двести лет назад из песчаника. Если в домах созданы ОСМД, то ремонты ложатся на плечи самих жильцов. Аварийным домам, находящихся в собственности города – предлагают снести и построить на их месте новые.

Эксперты признали аварийными четыре железобетонные балки, на которые опирается дом. Бетон посыпался, арматура заржавела. Месяц назад строители усилили балки металлической конструкцией. Стены потрескались еще больше.

Чиновники обещают до конца года сделать новую экспертизу.

Дом построили 50 лет назад по экспериментальной гибкой схеме. Наружные стены из панелей скреплены между собой не жестко, чтобы выдерживать деформацию от просадки лессовых грунтов. Таких домов в Херсоне 21. Жителей 180 квартир из трех домов надо немедленно отселить.

На отселение всех жителей аварийных домов по гибкой схеме надо полтора миллиарда гривен. Их в города – нет. Поэтому, вместо того, чтобы снести их ремонтируют. И простоят они так – до первой трагедии.

К слову, недавно в Украине стартовали масштабные проверки домов.

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