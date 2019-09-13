Замість відселення – ремонт. Кількість та небезпека аварійних будинків в Україні

У Херсоні кілька років чекають негайного відселення 180 родин з аварійних будинків, що були зведені за експериментальною гнучкою схемою. Конструкція з панелей скріплена між собою, в будинку немає фундаменту, він стоїть на бетонній плиті. Придумали таку споруду півстоліття тому. Тоді планувалося, що житло тимчасове, і воно простоїть не більше 25 років.

Але тут досі живуть люди. В квартирах потріскані стіни, криві підлоги, вони уночі тріщать. Переселити влада людей немає куди. Скільки експериментальні багатоповерхівки ще витримають – невідомо. Схожа ситуація з житлом в Одесі. Після дрогобицької трагедії люди рахують кожну ніч, яку пережили в аварійних квартирах.

В середмісті Одеси відомий будинок-праска – аварійний. Фасад будівлі обсипається просто на очах, в стінах з’являються все нові тріщини.

Люди звинувачують комунальників у бездіяльності, скаржаться – розраховувати мешканці будинку можуть лише на власні сили.

Вулиця Польська. Поруч з багатоповерховим бізнес-центром стоїть цілий квартал напівзруйнованих будинків. Жити в таких умовах людям страшно. Стеля може обвалитися в будь-який момент.

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В Одесі є 315 аварійних будинків. Здебільшого вони знаходяться в старому фонді так званих тимчасових будинків, які будували сто та двісті років тому з пісчаника. Якщо в будинках створено ОСББ, то ремонти лягають на плечі самих жильців. Аварійним будинкам, що у власності міста – пропонують знести і побудувати на їх місці нові.

Експерти визнали аварійними чотири залізобетонні балки, на які спирається будинок. Бетон посипався, арматура заржавіла. Місяць тому будівельники підсилили балки металевою конструкцією. Стіни потріскались ще більше.

Чиновники обіцяють до кінця року зробити нову експертизу.

Будинок звели 50 років тому за експериментальною гнучкою схемою. Зовнішні стіни з панелей скріплені між собою не жорстко, щоб витримувати деформацію від просадки лесових ґрунтів. Таких будинків в Херсоні 21. Мешканців 180 квартир з трьох будинків треба негайно відселити.

На відселення усіх мешканців аварійних будинків за гнучкою схемою треба півтора мільярда гривень. Їх в міста – немає. Тож, замість того, щоб знести, їх ремонтують. І простоять вони так – до першої трагедії.

До слова, нещодавно в Україні стартували масштабні перевірки будинків.

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