Вместо замков – скотч, вместо туалетов – комнаты ужаса: состояние киевских автостанций

В столице до десятка небольших автостанций, состояние которых шокирует. Грязно, удобств – никаких. Уборные – это комнаты ужаса. За посещение которых еще и придется заплатить. Из комфорта – разве что наливайки и неизвестного качества пирожки. Вокруг – полная антисанитария. Непонятно из чего фарш и какой давности сосиски.

На автостанции Южная пассажиров всегда немало. А вот удобств никаких. Уборная во дворе. Внутри вокзала – старые сиденья, табло – бумажное. Медпункта – нет. Аптечка – у диспетчера. Но и она – ненастоящая. Руководство автостанции говорить об этом наотрез отказалось.

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Неаполь, Рим, Ганновер, Штутгарт. В эти города ходят рейсы из автостанции Дачная. Но время здесь остановилось. И, кажется, давно. Вместо замков на камерах хранения за 20 грн. – скотч, а вместо туалета за 5 грн. – комната ужасов. Сломанные розетки, грязные тряпки на батарее, ржавая сантехника. Начальник автостанции оправдывается – зданию более полвека, а он в должности только полгода.

Всего в таком ужасном состоянии в Киеве до десятка малых автостанций. Их неоднократно пытались закрыть. На официальном сайте службы Укртрансбезопасности 6 автостанций значатся как неаттестованные. Среди них в частности – Дачная и Южная. Но очевидно, руководителей Киевпассервиса такие условия устраивают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Украине заброшены автовокзалы.

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