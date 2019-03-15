Замість замків – скотч, замість туалетів – кімнати жаху: стан київських автостанцій

У столиці до десятка невеличких автостанцій, стан яких шокує. Брудно, зручностей – жодних. Вбиральні – це кімнати жаху. За відвідування яких ще й доведеться заплатити. З комфорту – хіба що наливайки та невідомої якості пиріжки. Навколо – повна антисанітарія. Незрозуміло з чого фарш і якої давності сосиски.

На автостанції Південна пасажирів завжди чимало. А ось зручностей жодних. Вбиральня на дворі. Усередині вокзалу – старі сидіння, табло – паперове. Медпункту – немає. Аптечка – у диспетчера. Але і вона – несправжня. Керівництво автостанції говорити про це навідріз відмовилося.

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Неаполь, Рим, Ганновер, Штутгарт. У ці міста ходять рейси з автостанції Дачна. Але час тут зупинився. І, здається, давно. Замість замків на камерах схову за 20 грн. – скотч, а замість туалету за 5 грн. – кімната жахів. Зламані розетки, брудні ганчірки на батареї, іржава сантехніка. Начальник автостанції виправдовується – будівлі понад пів століття, а він на посаді лише пів року.

Загалом у такому жахливому стані у Києві до десятка малих автостанцій. Їх неодноразово намагалися закрити. На офіційному сайті служби Укртрансбезпеки 6 автостанцій значаться як неатестовані. Серед них зокрема – Дачна та Південна. Але очевидно, керівників Київпассервісу такі умови влаштовують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Україні занедбані автовокзали.

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