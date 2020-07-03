Запуск 4G интернета в киевском метро

Киевстар запустил 4G интернет на части станций киевского метрополитена и в тоннелях между ними.

Скоростной интернет заработал на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

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Это стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству мобильных операторов и представителей власти.

Как отмечают представители оператора телекоммуникаций Киевстар, скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной не только для интернет-серфинга, но и для просмотра видео.

Поэтому такие амбициозные планы оператора — дополнительный комфорт для пассажиров киевского метрополитена.

Покрытие 4G от Киевстар в Украине

Мобильный оператор Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины и подключил еще 483 населенных пункта.

Киевстар охватывает более 11 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.

Компания сообщает, что с момента запуска 4G-связи в апреле 2018 года услугами воспользовались более 10 млн абонентов, а объем интернета увеличился с 325 до 649 петабайт.