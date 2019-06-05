Запуск рынка электроэнергии с 1 июля: вырастут ли цены на свет

Реформа не готова, но ее все равно внедряют. Чиновники же собираются запускать рынок электроэнергии с 1 июля. При этом обещают, что тарифы не вырастут. Хотя специалисты и энергетики кардинально иного мнения и рекомендуют, таки отсрочить сомнительную реформу. Ибо к ней не готовы ни технически, ни организационно.

На тестирование нужно минимум 3-6 месяцев

Если же рынок запустить сразу – может пострадать вся отечественная энергетика, а особенно – зеленая. Многие инвесторы просто обойдут Украину. Ведь в условиях нового рынка монополию будут иметь атомные и тепловые электростанции. Чтобы преодолеть все перекосы, в команде президента рекомендуют взять паузу на целый год.

Несмотря на настойчивые призывы специалистов и энергетиков отсрочить введение нового рынка электроэнергии, правительство все решил по-своему. А чтобы тарифы не выросли, введут предельные цены. Поэтому для населения свет не подорожает, обещает профильный министр. По крайней мере, до конца 2020-го года.

Смотрите: В Украине может подорожать электроэнергия: почему и на сколько

И премьер требует не допустить подорожания электричества еще и для промышленности. Чтобы была конкурентоспособной. Хотя в НКРЭ заранее предупреждали: субсидирование населения однозначно увеличит цену для бизнеса – аж на 40-50%. А это неизбежно приведет к удорожанию всех товаров и услуг. В низкие тарифы с первого июля не верят и специалисты. Предупреждают – из-за монополистов цены могут взлететь в 1,5-2 раза.

Но кроме ценового шока на потребителей ждет еще и организационный хаос. Ведь обещанной инфраструктуры для новой модели рынка нет, констатируют энергетики. В зеленой генерации до сих пор не знают, кто и по какой цене будет покупать у них электричество. Боятся, что в условиях неопределенности вообще останутся без покупателей. Считают, что вводить рынок в таких условиях – безответственно.

Спасти ситуацию и официально отложить реформу мог бы парламент. Но голосовать за отсрочку рынка депутаты пока не спешат.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах начали отключать должников за электроэнергию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.