Запуск ринку електроенергії з 1 липня: чи зростуть ціни на світло

Реформа електроенергії не готова, але її все одно впроваджують. Урядовці таки збираються запускати ринок електроенергії з 1 липня. При цьому обіцяють, що тарифи не зростуть. Хоча фахівці та енергетики кардинально іншої думки й рекомендують таки відтермінувати сумнівну реформу. Бо до неї не готові ні технічно, ні організаційно.

На тестування потрібно щонайменше 3-6 місяців

Якщо ж ринок запустити одразу – може постраждати вся вітчизняна енергетика, а особливо – зелена. Чимало інвесторів просто обійдуть Україну. Адже в умовах нового ринку монополію матимуть атомні та теплові електростанції. Аби подолати всі перекоси, в команді президента рекомендують взяти паузу на цілий рік.

Попри наполегливі заклики фахівців і енергетиків відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії, уряд все вирішив по-своєму. А щоб тарифи не зросли, запровадять граничні ціни. Тож для населення світло не подорожчає, обіцяє профільний міністр. Принаймні, до кінця 2020-го року.

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Та прем’єр вимагає не допустити здорожчання електрики ще й для промисловості. Аби та була конкурентоздатною. Хоча в заздалегідь попереджали: субсидіювання населення однозначно збільшить ціну для бізнесу – аж на 40-50%. А це неминуче призведе до здорожчання всіх товарів і послуг. У низькі тарифи з першого липня не вірять і фахівці. Попереджають – через монополістів ціни можуть злетіти в 1,5-2 рази.

Та окрім цінового шоку на споживачів чекає ще й організаційний хаос. Адже обіцяної інфраструктури для нової моделі ринку немає, констатують енергетики. У зеленій генерації досі не знають, хто та за якою ціною купуватиме в них електрику. Бояться, що в умовах невизначеності взагалі залишаться без покупців. Вважають, що запроваджувати ринок у таких умовах – безвідповідально.

Врятувати ситуацію й офіційно відкласти реформу міг би парламент. Але голосувати за відтермінування ринку депутати поки не поспішають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах почали відключати боржників за електроенергію.

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