Заробитчане возвращаются в Украину: путь и процедуры на границе

С момента как 17 марта временно открыли самые большие пункты пропуска для возвращения работников, только через три закарпатские пункты пропуска на границе с соседними Венгрией и Словакией в Украину вернулось почти 13 тыс. заробитчан. Больше всего из Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Ежедневно через каждый пункт пропуска возвращаются сотни украинцев. Количество их здесь не уменьшается. Едут со всей Европы.

Словацкую сторону границы можно пересечь только пешком. А дальше можно только на автомобиле. Поэтому на грани на украинских заробитчан ожидает специальный автобус, который по очереди перевозит их через границу и оставляет за пределами пункта пропуска.

Пограничники обязательно проверяют температуру тела, правда, ни разу не фиксировали повышенную. Говорят, это неэффективно, ведь процедура время забирает, люди скапливаются, а многие идут на хитрость и принимают жаропонижающие препараты.

Факты ICTV ранее писали о том, сколько людей вернулось в Украину .

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