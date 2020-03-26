Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Заробитчане возвращаются в Украину: путь и процедуры на границе

С момента как 17 марта временно открыли самые большие пункты пропуска для возвращения работников, только через три закарпатские пункты пропуска на границе с соседними Венгрией и Словакией в Украину вернулось почти 13 тыс. заробитчан. Больше всего из Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Ежедневно через каждый пункт пропуска возвращаются сотни украинцев. Количество их здесь не уменьшается. Едут со всей Европы.

Словацкую сторону границы можно пересечь только пешком. А дальше можно только на автомобиле. Поэтому на грани на украинских заробитчан ожидает специальный автобус, который по очереди перевозит их через границу и оставляет за пределами пункта пропуска.

Пограничники обязательно проверяют температуру тела, правда, ни разу не фиксировали повышенную. Говорят, это неэффективно, ведь процедура время забирает, люди скапливаются, а многие идут на хитрость и принимают жаропонижающие препараты.

Факты ICTV ранее писали о том, сколько людей вернулось в Украину .

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вернуться домой: истории украинцев, которые застряли за рубежом
Вернуться домой: истории украинцев, которые застряли за рубежом
Из Польши выехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у власти
Из Польши выехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у власти
Сколько людей вернулось в Украину за прошедшие сутки
Сколько людей вернулось в Украину за прошедшие сутки
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)
Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)
Кризис из-за коронавируса заставит украинцев возвращаться домой — Кулеба
Кризис из-за коронавируса заставит украинцев возвращаться домой — Кулеба
Пассажиропоток на границе снизился втрое — ГПСУ
Пассажиропоток на границе снизился втрое — ГПСУ
Закрытие границы для иностранцев: в Украину не пустили более 50 граждан
Закрытие границы для иностранцев: в Украину не пустили более 50 граждан

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка