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Заробітчани повертаються в Україну: шлях і процедури на кордоні

З часу як 17 березня тимчасово відкрили найбільші пункти пропуску для повернення заробітчан, лише через три закарпатські пункти пропуску на кордоні із сусідніми Угорщиною та Словаччиною до України повернулося майже 13 тис. заробітчан. Найбільше із Чернівецької та Івано-Франківської областей. Щодня через кожен пункт пропуску повертаються сотні українців. Кількість їхня тут не зменшується. Їдуть зі всієї Європи.

Словацький бік кордону можна перетнути лише пішки. А далі можна тільки на автомобілі. Тому на межі на українських заробітчан очікує спеціальний автобус, який по-черзі перевозить їх через кордон і залишає за межами пункту пропуску.

Прикордонники обов’язково перевіряють температуру тіла, щоправда, жодного разу ще не фіксували підвищену. Кажуть, це неефективно, адже процедура час забирає, люди скупчуються, а багато хто йде на хитрощі і приймає жарознижуючі препарати.

Факти ICTV раніше писали про те, скільки людей повернулося в Україну.

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