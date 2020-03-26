За прошедшие сутки в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан. В общем за 25 марта украинскую границу пересекли почти 22 тыс., из которых 6 670 — иностранцы, которые выехали из страны.

Кроме того, за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс.

По жалобам граждан, выражающих недовольство более длительной процедурой контроля, проводится разъяснительная работа о необходимости ограничительно-карантинных мероприятий. Также пограничники отмечают необходимость дальнейшей самоизоляции.

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Также 25 марта в Украину прибыли два эвакуационных поезда из Перемышля, которыми вернулись 1 240 граждан.

В столичном аэропорту приняли пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у украинцев, которые еще не вернулись на родину, осталось время до 27 марта.

После этой даты пассажирское авиасообщение и железнодорожные перевозки с миром будут полностью закрыты.