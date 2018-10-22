Заробітчани повертаються: як на Закарпатті рятують села

Закарпатське село Родникова Гута ще два роки тому було на межі вимирання. Закинуте, занедбане, віддалене.

Після об’єднання у територіальну громаду – населений пункт не впізнати. Дороги будують, школу ремонтують, клуб відновлюють.

У дитсадку – нова постільна білизна, подушки і матраци. Аварійний сільський клуб занепадав. Дах протікав, підлога прогнила. Нині він капітально відновлений. У ньому вирує життя, тут є бібліотека, селяни створили фольклорний ансамбль. Для дітей діє шість гуртків, відкриють ще й спортивні секції.

Голова Полянської територіальної громади каже, навмисне дає більшу частину зароблених грошей на розвиток віддалених сіл. Щоб звідти не виїжджали люди. У Родниковій Гуті живе лише 520 людей. Перші заробітчани уже повернулися в село.

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До об’єднання бюджет дотаційного села був мізерний – майже 500 тисяч гривень. Сьогодні на відновлення отримує мільйони.

До слова, після об’єднання сіл в Черкаській області люди побудували салон краси, тренажери, дитячі майданчики і амбітні плани мати власний міні-завод з виробництва асфальту.

Опубліковано Жовтень, 22 в 11:11



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