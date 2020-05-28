Заробитчане и сотни грузовиков: на границах Украины с ЕС огромные очереди
С ослаблением карантинных мероприятий на границах Украины с Европой людей становится все больше — заробитчане активнее едут на работу и возвращаются домой с заработков.
Торговля тоже оживает – кое-где в пунктах пропуска образуются очереди из сотен фур. Водителям приходится стоять по четыре часа.
Ограничения снимают, но разрешенных для пересечения пунктов не хватает. Какая там ситуация — смотрите в сюжете Екатерины Курбановой и Светланы Ковбицы.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кабмин открыл 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой.
2020-05-28
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