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Факты / Видео / Украина

Заробитчане и сотни грузовиков: на границах Украины с ЕС огромные очереди

С ослаблением карантинных мероприятий на границах Украины с Европой людей становится все больше — заробитчане активнее едут на работу и возвращаются домой с заработков.

Торговля тоже оживает – кое-где в пунктах пропуска образуются очереди из сотен фур. Водителям приходится стоять по четыре часа.

Ограничения снимают, но разрешенных для пересечения пунктов не хватает. Какая там ситуация — смотрите в сюжете Екатерины Курбановой и Светланы Ковбицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кабмин открыл 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой.

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