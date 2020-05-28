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Факти / Відео / Україна

Заробітчани та сотні вантажівок: на кордонах України з ЄС величезні черги

З послабленням карантинних заходів на кордонах України з Європою людей стає дедалі більше –  заробітчани активніше їдуть на роботу і повертаються додому із заробітків.

Торгівля теж оживає – подекуди у пунктах пропуску утворюються черги із сотень фур. Водіям доводиться стояти по чотири години.

Обмеження знімають, але дозволених для перетину пунктів не вистачає. Яка там ситуація – дивіться у сюжеті Катерини Курбанової та Світлани Ковбиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кабмін відкрив 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою.

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