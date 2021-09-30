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Факты / Видео / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Зарплата в конвертах и отсутствие мотивации: почему в Украине люди не хотят работать

Украина теряет ощутимую часть валового внутреннего продукта (ВВП) из-за низкой производительности труда.

Граждан Украины совсем не стимулируют эффективно работать такие факторы как: безответственные решения государства, отсутствие моральной, социальной и финансовой мотивации, а также зарплаты в конвертах.

Низкая производительность труда украинцев — одна из причин низкого ВВП. В прошлом году в Украине на человека он составлял $3,7 тыс., тогда как в США — более $63 тыс.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, главным мотиватором для работников является связь оплаты труда с его результатами и интенсивностью.

— Главным мотиватором есть связь оплаты труда с результатами и интенсивностью труда. Если же человек не видит этой связи — это ее демотивирует достойно работать за любою зарплату — объясняет Либанова.

Неофициальная работа и зарплата в конверте — распространенная практика в Украине. Поэтому работы на улице, которые выполняют турки или поляки за неделю, у нас длятся месяцами. Кроме того, нет надлежащего контроля за сроками и качеством.

— За хороший сервис мы должны платить деньги и платить налоги в госбюджет. Да, и это мы должны контролировать, — отмечает исполнительный директор Европейской бизнесассоциации Анна Деревянко.

На производительность труда украинцев также влияют и нерешенные бытовые проблемы, требующие времени и усилий.

Вероятно, поэтому в рейтинге самых счастливых стран Украина на 110 месте из 149-ти. А по уровню средних зарплат наша страна расположилась на 77-м месте после Эквадора, Гватемалы и Индии.

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