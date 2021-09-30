Зарплата в конвертах та відсутність мотивації: чому в Україні люди не хочуть працювати

Україна втрачає відчутну частину валового внутрішнього продукту (ВВП) через низьку продуктивність праці.

Громадян України зовсім не стимулюють ефективно працювати такі чинники як: безвідповідальні рішення держави, відсутність моральної, соціальної та фінансової мотивації, а також зарплати в конвертах.

Низька продуктивність праці українців – одна з причин низького ВВП. Торік в Україні на особу він становив $3,7 тис., тоді як у США – понад $63 тис.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, головним мотиватором для працівників є зв’язок оплати праці з її результатами та інтенсивністю.

– Головним мотиватором є зв’язок оплати праці з результатами та інтенсивністю праці. Якщо ж людина не бачить цього зв’язку – то це її демотивує гідно працювати за будь-якого зарплату – пояснює Лібанова.

Неофіційна робота і зарплата в конверті – поширена практика в Україні. Тому роботи на вулиці , які виконують турки чи поляки за тиждень, у нас тривають місяцями. Окрім того, немає належного контролю за термінами і якістю.

– За гарний сервіс ми маємо платити гроші і платити податки в держбюджет. Так, і це ми маємо контролювати, – зауважує виконавчий директор Європейської бізнесасоціації Ганна Дерев’янко.

На продуктивність праці українців впливають і нерозв’язані побутові проблеми, які потребують часу і зусиль.

Ймовірно, тому в рейтингу щасливих країн Україна на 110 місці зі 149-ти. А за рівнем середніх зарплат наша країна розташувалась на 77-му місці після Еквадору, Гватемали та Індії.

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