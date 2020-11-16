Зарплата, пренебрежение и безнадежность: почему в Украине нарастает дефицит медиков

До пандемии в Украине не хватало по меньшей мере четверти медработников, а сейчас дефицит кадров усугубляется. Истории нескольких героев, которые проработали в медицине десятки лет, свидетельствуют о глубоком кризисе.

Все они пришли в профессию по призванию, а ушли — по разным причинам. Чаще всего это зарплата, пренебрежение и безнадежность.

Анна Иванова, 10 лет проработавшая в реанимации государственной больницы медсестрой, из-за безденежья сменила работу. Теперь работает в частной косметической компании.

А Мария Труфен из Буковины отдала 20 лет жизни работе в Черновицкой областной больнице. Женщина не молчала, когда видела несправедливость в отношении к пациентам или младшему медперсоналу, поэтому поменяла медицину на полиграфию.

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Наталья Журавель, которая 25 лет была медсестрой, сейчас работает в Праге на одном из складов интернет-магазина, поскольку устала ждать улучшения.

За границу украинские медики редко едут работать по специальности, потому что для этого надо не просто знать язык, но и подтвердить свою профессию. А это время и деньги. Однако в Европе тоже дефицит медиков, поэтому, например, Польша, снова анонсирует упрощение для медработников из-за рубежа.

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что в 2021 году зарплаты у медицинских работников значительно возрастут — врач будет зарабатывать минимум 20-25 тыс. грн.

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