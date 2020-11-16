Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Зарплата, пренебрежение и безнадежность: почему в Украине нарастает дефицит медиков

До пандемии в Украине не хватало по меньшей мере четверти медработников, а сейчас дефицит кадров усугубляется. Истории нескольких героев, которые проработали в медицине десятки лет, свидетельствуют о глубоком кризисе.

Все они пришли в профессию по призванию, а ушли — по разным причинам. Чаще всего это зарплата, пренебрежение и безнадежность.

Анна Иванова, 10 лет проработавшая в реанимации государственной больницы медсестрой, из-за безденежья сменила работу. Теперь работает в частной косметической компании.

А Мария Труфен из Буковины отдала 20 лет жизни работе в Черновицкой областной больнице. Женщина не молчала, когда видела несправедливость в отношении к пациентам или младшему медперсоналу, поэтому поменяла медицину на полиграфию.

Читайте: Власти увеличивают минималку, чтобы у людей выросли доходы — Зеленский

Наталья Журавель, которая 25 лет была медсестрой, сейчас работает в Праге на одном из складов интернет-магазина, поскольку устала ждать улучшения.

За границу украинские медики редко едут работать по специальности, потому что для этого надо не просто знать язык, но и подтвердить свою профессию. А это время и деньги. Однако в Европе тоже дефицит медиков, поэтому, например, Польша, снова анонсирует упрощение для медработников из-за рубежа.

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что в 2021 году зарплаты у медицинских работников значительно возрастут — врач будет зарабатывать минимум 20-25 тыс. грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

От коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена
От коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена
Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой
Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой
Нужно ли носить маски после вакцинации против Covid-19
Нужно ли носить маски после вакцинации против Covid-19
За сутки 879 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)
За сутки 879 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)
ВОЗ назвала дни, когда фиксируют рекордный прирост больных Covid-19
ВОЗ назвала дни, когда фиксируют рекордный прирост больных Covid-19
Зимой 2022 года мир вернется к нормальной жизни — разработчик вакцины от Covid-19
Зимой 2022 года мир вернется к нормальной жизни — разработчик вакцины от Covid-19
Показатель держится на высоком уровне: в Украине 9 832 новых случая Covid-19
Показатель держится на высоком уровне: в Украине 9 832 новых случая Covid-19
Контактировал с больным Covid-19: Борис Джонсон пошел на самоизоляцию
Контактировал с больным Covid-19: Борис Джонсон пошел на самоизоляцию
Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка