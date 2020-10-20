В 2021 году зарплаты у медицинских работников значительно возрастут. Согласно плану Минздрава, минимально врач будет зарабатывать 20-25 тыс. грн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде.

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Глава государства подчеркнул, что самым важным заданием является рост зарплаты медиков.

— Согласно плану Минздрав, в 2021 году минимальная зарплата врача должна составлять не менее 20-25 тыс. грн. Медицинской сестры — 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала — до 10-12 тыс. грн. Хотя и это не предел, — отметил Зеленский.

Также президент выразил надежду, что уже через несколько лет в Украине заработает система трансплантологии.

— Я хочу отметить создание и развитие в Украине системы трансплантологии. Ожидается, что в ближайшие два-три года будет работать сеть трансплантационных центров, — добавил Владимир Зеленский.