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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Власти увеличивают минималку, чтобы у людей выросли доходы — Зеленский

Государство не может устанавливать цены на продукты питания, но может повышать доходы граждан путем поднятия минимальной зарплаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и объяснил, что вместе с увеличением уровня минималки индексируются должностные оклады бюджетников.

Зеленский напомнил, что ряд экспертов высказывают мнение об ошибочности повышения минимальной заработной, но, по словам главы государства, “большинство налогоплательщиков радуются этому”.

— Что касается минимальной зарплаты, то 5 000 — это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет 6 000, а с 1 июля – 6 500, — сказал президент.

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Повышение минимальной зарплаты

25 августа Верховная Рада приняла закон о поэтапном увеличении минимальной зарплаты и ее росте на 5,86% уже с осени.

Закон также предусматривает увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда и установления его в размере 2 225 грн (повышение на 5,86%).

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