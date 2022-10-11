Заснований на реальних подіях: актори Херсонського театру покажуть виставу в Києві

Документальна історія про опір окупації Херсону – не на екрані, а на сцені. Артисти Херсонського академічного театру імені Куліша разом із відомою акторкою Риммою Зюбіною готують у столиці виставу Лишитися (не)можна…

Про те, чому Херсон – був, є і буде українським. Про його численні мітинги, про людей, які були змушені поїхати, і про тих, хто, на жаль, не зміг цього зробити. Як усе це було актори згадають разом із глядачами.

Чи не вперше їм не потрібно вчити текст та вживатися у роль. Кожен актор грає себе, розповідаючи власну історію порятунку з окупації.

Зараз тривають репетиції вистави в Києві. Ролі виконують шестеро артистів, з них четверо – актори Херсонського українського театру імені Куліша, які виїхали з окупації навесні.

– Тому що дуже часто є така хибна думка, що залишилися на окупованих територіях тільки фанати “русскава міра”… У нас більшість історій саме про виїзд і вони розповідають наскільки це складно. І чому на це важко наважитися, – зазначив режисер-постановник вистави Євгеній Резніченко.

Руслан Вишнивецький та Євгенія Кірсанова – акторське подружжя, яке разом працює в Херсонському театрі. На те, аби вирватися від росіян, у них пішло 20 днів та п’ять спроб. Саме про це їхня сюжетна лінія у виставі.

Для постановки режисери збирали свідчення кожного актора, з яких потім склали сценарій. Підтримала проєкт і зіграла одну з ролей відома українська акторка Римма Зюбіна. Аби зробити свою героїню максимально правдивою, вона особисто познайомилася з прототипом персонажа.

– Документальний театр так і строюється: сідає людина, включається диктофон, камеру і записується історія. Моя сюжетна лінія це справжня історія заступниці директора цього театра Юлії. Це дуже болісна історія, це історія родини, в якій старший син у Нацкорпусі три роки тому служив, зараз із перших днів пішов на фронт і про те, як вриваються з обшуками ФСБ Росії, – каже вона.

Драматургиня Ксенія Швець допомогла скласти історії у п’єсу. Вона каже, що хоч реальним героям вдалося врятуватися від окупації росіян та це точно не хепі-енд.

– Хепі-енд буде тоді, коли ми все ж таки звільнимо території і люди зможуть повернутися додому до себе, – додала вона.

Актори запрошують на виставу Лишитися (не) можна… 12 та 16 жовтня у столичному театрі імені Лесі Українки.

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