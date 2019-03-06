Засинають та просинаються під звуки пострілів: життя біля лінії зіткнення на Донбасі

Жителі селищ, розташованих впритул до лінії зіткнення на Приазов’ї, знов починають ховатися по підвалах. Їх оселі все частіше підпадають під обстріли мінометів та артилерії російських окупантів.

Якщо протягом дня ситуація більш-менш спокійна, то вночі слід очікувати біди.

Чимало будинків, понівечених мінами та снарядами, стоять пусткою. Місцеві, що залишилися, виживають завдяки городу.

Люди бідкаються, єдиний магазин у Лебединському, як і пошта, не працює. Автобус, через блокпост до Маріуполя ходить раз на тиждень. Інакше треба добиратися своїм ходом.

Але найважче, кажуть жителі Лебединського, невідомість – буде сьогоднішня ніч спокійною чи ні.

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Нагадаємо, на КПП з окупованими територіями нині збільшився потік людей. Їдуть в Україну за документами, які їм забезпечать право голосувати на виборах президента.

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