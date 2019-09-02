Пробки в Киеве: причины и почему станут еще больше

Тысячи машин ежедневно пытаются переехать через Днепр с Позняков и Харьковского массива в центр или наоборот. Дорога по Южныму мосту может затянуться и на час. Там ремонтируют так называемый деформационный шов – он уменьшает нагрузку на конструкцию и защищает от разрушения. На информационном борде указано: что все возможное они должны были сделать до 31 августа. Однако уже сентябрь, а после этого еще планируют начать работы на другом участке Южного.

Еще одна проблемная для водителей точка – Русановский мост. Когда его начали ремонтировать, то обнаружили дефекты конструкции и пришлось менять план работ. Сдать объекты обещают до конца года.

До конца года хотят завершить и ремонт Борщаговского путепровода. Там тоже и днем, и вечером тянучки. А вот соседний Шулявский, который строят заново, завершат лишь в 2020-м.

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Кроме мостов, в Киеве перекрыты десятки участков на дорогах. В мэрии такому количеству ремонтов радуются. Говорят: за несколько лет удалось починить более 900 километров путей. Однако, если ремонты происходят слишком часто, то радоваться нечему, – убежден транспортный эксперт Станислав Гвоздиков.

Это может свидетельствовать, что дороги неправильно эксплуатируют. Например, тот же Южный мост с 2015-го съел более 60 млн грн. А потом на него беспрепятственно пускают огромные фуры. Поэтому в следующем году мост вновь придется латать. И так – до бесконечности, если не ограничить движение транспорта в столице. Ежедневно по городу проезжают более 4 млн машин.

А пока водителям придется мириться с пробками. С сентября транспортный поток в столице обычно увеличивается на треть, а то и вдвое.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Киев стоял в масштабных пробках перед Днем независимости.

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