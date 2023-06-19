Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах

Українські Карпати – місце сили та натхнення, а на час війни – це ще й безпечні вакації. Комфортні умови можна знайти для сімей із дітьми, молоді та людей похилого віку.

Сучасні відпочинкові комплекси із розвинутою інфраструктурою, затишні недорогі готелі з басейнами, домашні зелені садиби, екскурсії та походи зроблять вікенд або кілька тижнів релаксу незабутніми. Спокоєм наповнять прогулянки лісом та гірськими стежками, пахощі трав, дзюркіт гірської річки, риболовля та ще чимало розваг просто неба.

Два роки карантину, другий рік війни, а український бізнес не лише виживає, а й пропонує ліпші умови. Один із таких комплексів розташований у найбільшому туристичному селі на Прикарпатті – Поляниці. На 18 гектарах є комфортні котеджі, оглядові майданчики та басейни.

– Приїжджають як сім’ї з дітьми, так і компанії, молоді пари на відпочинок. І ми намагаємося задовольнити потреби кожної цієї цільової групи. Якщо це родини з дітьми, то для нас є окрема зона, окремий басейн, – каже операційна директорка котеджного містечка Юліанна Ковалевська.

Вартість проживання у готелі від 1 700 грн за добу. Котеджі – від 3 500 грн. Якщо бронювати заздалегідь, виходить дешевше.

Неймовірні краєвиди та екзотичний дизайн має купольний дім. Вода з глибокої свердловини, є кухня, санвузол, сніданки в номер. Проживання – від 3 500 до 4 500 грн за ніч.

Якщо по-домашньому та ощадно – то в кожному гірському селі та селищі українців приймають “зелені садиби”. Вартість проживання – від 350 грн з людини.

Хоча готелі з оздоровчими процедурами і харчуванням можуть коштувати трохи дорожче, аніж проживання в сільських будинках, але відпочинок у Карпатах загалом вважають бюджетним.

Зважаючи на випробування, в якому другий рік живе кожен українець, це можливість перезарядитися та набратися сили, аби працювати на перемогу.

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