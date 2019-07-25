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Факты / Видео / Украина

Сохранить Восход от рейдеров. Воспитанники спорткомплекса пришли к Зеленскому

Несколько сотен воспитанников столичного спортивного комплекса Восход сегодня утром пришли в Офис президента. Дети и, возможно, будущие олимпийцы, вышли на свой первый в жизни пикет. Они требуют уберечь их заведение от посягательств рейдеров.

На Банковой мгновенно появляется специальное покрытие – это юные дзюдоисты показывают, чему научились в Восходе. Затем выходят боксеры, гимнастки, футболисты. Они, как и их родители, не представляют, как жить дальше без этого спортклуба. Восход – крупнейшое социальное спортивное сооружение района. Дети занимаются здесь почти даром.

История противостояния с восходом продолжается уже несколько лет. Когда-то, это сооружение принадлежало киевскому радиозаводу, а после его банкротства осталось без законного хозяина. Так продолжалось до 2016 года, когда искусные дельцы незаконно оформили его на себя и продали. Новый владелец несколько раз пытался выселить детей на улицу, но каждый раз родители и тренеры отбивались.

Смотрите: Уничтожили инвентарь и украли печати. В Киеве неизвестные захватили спортклуб Восход

Последний раз, в апреле этого года титушки просто разбили Восход, но родители его снова восстановили. Теперь же против них новые обстоятельства. Город, который ранее платил коммуналку за свои спортшколы, с марта больше не покрывает расходы. В дополнение уже через неделю здесь начинается масштабная реконструкция.

В благие намерения инвесторов спортсмены и родители не верят. Восход – лакомый кусок в черте города. Это помещение почти 5 тыс. метров и несколько гектаров земли под ним.

Родители просят забрать Восход в коммунальную собственность. Город как бы  и не против, но пока никак это сделать не удается.

Детей и родителей у президента выслушали. И пообещали всестороннюю поддержку.

К слову, в каком состоянии Восход после рейдеров и чем живет спортклуб.

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