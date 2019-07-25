Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Зберегти Восход від рейдерів. Вихованці спорткомплексу прийшли до Зеленського

Кількасот вихованців столичного спортивного комплексу Восход сьогодні вранці прийшли до Офісу президента. Діти і, можливо, майбутні олімпійці, вийшли на свій перший у житті пікет. Вони вимагають вберегти їхній заклад від зазіхань рейдерів.

На Банковій миттєво з’являється спеціальне покриття – це юні дзюдоїсти показують, чого навчилися у Восході. Потім виходять боксери, гімнастки, футболісти. Вони, як і їхні батьки, не уявляють, як жити далі без цього спортклубу. Восход – найбільша соціальна спортивна споруда району. Діти займаються тут майже задарма.

Історія протистояння з Восходом триває уже кілька років. Колись ця споруда належала київському радіозаводу, а після його банкрутства залишилася без законного господаря. Так тривало аж до 2016 року, коли вправні ділки незаконно оформили її на себе і продали. Новий власник кілька разів намагався виселити дітей на вулицю, але щоразу батьки і тренери відбивалися.

Дивіться: Знищили інвентар і вкрали печатки. У Києві невідомі захопили спортклуб Восход

Востаннє, в квітні цього року тітушки просто потрощили Восход, але батьки його знову відбудували. Тепер же проти них нові обставини. Місто, яке раніше платило комуналку за свої спортшколи, з березня більше не покриває видатки. На додачу вже за тиждень тут починається масштабна реконструкція.

У благі наміри інвесторів спортсмени та батьки не вірять. Восход – ласий шматок в межах міста. Це приміщення майже 5 тис. метрів та кілька гектарів землі під ним.

Батьки благають забрати Восход у комунальну власність. Місто наче і не проти, але досі ніяк це зробити не вдається.

Дітей та батьків у президента вислухали. І пообіцяли всебічну підтримку.

До слова, у якому стані Восход після рейдерів і чим живе спортклуб.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський призначив Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки
Вирок Марківу. Зеленський запропонував прем’єру Італії спільну експертизу
У Чорноморську бабуся забула на зупинці шестирічного онука
Посол сказала, коли Зеленський зустрінеться з Джонсоном
Реакція США на вибори до Ради: яких кроків чекають від України
Зеленський провів зустріч з послами G7, ЄС і НАТО
Третій рік без Шеремета: Зеленський пообіцяв знайти вбивць журналіста
В Україні з’являться парковки для дитячих візочків

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка