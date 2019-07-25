Зберегти Восход від рейдерів. Вихованці спорткомплексу прийшли до Зеленського

Кількасот вихованців столичного спортивного комплексу Восход сьогодні вранці прийшли до Офісу президента. Діти і, можливо, майбутні олімпійці, вийшли на свій перший у житті пікет. Вони вимагають вберегти їхній заклад від зазіхань рейдерів.

На Банковій миттєво з’являється спеціальне покриття – це юні дзюдоїсти показують, чого навчилися у Восході. Потім виходять боксери, гімнастки, футболісти. Вони, як і їхні батьки, не уявляють, як жити далі без цього спортклубу. Восход – найбільша соціальна спортивна споруда району. Діти займаються тут майже задарма.

Історія протистояння з Восходом триває уже кілька років. Колись ця споруда належала київському радіозаводу, а після його банкрутства залишилася без законного господаря. Так тривало аж до 2016 року, коли вправні ділки незаконно оформили її на себе і продали. Новий власник кілька разів намагався виселити дітей на вулицю, але щоразу батьки і тренери відбивалися.

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Востаннє, в квітні цього року тітушки просто потрощили Восход, але батьки його знову відбудували. Тепер же проти них нові обставини. Місто, яке раніше платило комуналку за свої спортшколи, з березня більше не покриває видатки. На додачу вже за тиждень тут починається масштабна реконструкція.

У благі наміри інвесторів спортсмени та батьки не вірять. Восход – ласий шматок в межах міста. Це приміщення майже 5 тис. метрів та кілька гектарів землі під ним.

Батьки благають забрати Восход у комунальну власність. Місто наче і не проти, але досі ніяк це зробити не вдається.

Дітей та батьків у президента вислухали. І пообіцяли всебічну підтримку.

До слова, у якому стані Восход після рейдерів і чим живе спортклуб.

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