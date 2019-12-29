Збільшити врожай та нагадати про полив: як штучний інтелект допомагає фермерам
Штучний інтелект може побороти світовий голод. Британські вчені розробили прилад, який допомагатиме фермерам по всьому світу збільшувати врожаї. Комп’ютерний розум підказуватиме, коли води на поле долити, а коли додати добрив.
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Коштує диво-прилад трохи більше $100.
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Факти ICTV раніше писали про те, чому фермери України не можуть отримати дотації.
2019-12-29
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