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Збільшити врожай та нагадати про полив: як штучний інтелект допомагає фермерам

Штучний інтелект може побороти світовий голод. Британські вчені розробили прилад, який допомагатиме фермерам по всьому світу збільшувати врожаї. Комп’ютерний розум підказуватиме, коли води на поле долити, а коли додати добрив.

Дивіться: В Україні скасовують державні дотації для аграріїв: наслідки та що кажуть фермери

Коштує диво-прилад трохи більше $100.

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Факти ICTV раніше писали про те, чому фермери України не можуть отримати дотації.

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