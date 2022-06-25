Ущерб на $80 млрд: в Минюсте рассказали детали нового иска против РФ в ЕСПЧ

Министерство юстиции Украины подало новый иск против страны-агрессора России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства.

О деталях иска рассказал ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, новый иск, вероятно, превзошел все предыдущие по масштабу и сложности. В нем Украина обвинила власти РФ в нарушении Европейской конвенции по правам человека из-за незаконного вторжения на украинскую суверенную территорию.

Речь идет о множестве тяжких преступлений РФ: пытках, нарушении права на жизнь, на свободу и неприкосновенность, нарушении права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мысли и собраний, а также права на защиту собственности.

Пока что речь идет о периоде с 24 февраля по 7 апреля, а в дальнейшем Минюст будет дополнять исковые требования.

– В этом иске мы описываем и жалуемся на действия России по широкомасштабному вторжению в период с 24 февраля по 7 апреля. Это первый этап вторжения, закончившийся тем, что российские войска были выбиты с территории Киевской области. В дальнейшем мы будем дополнять свои исковые требования происходившими после 7 апреля событиями. Но пока что огромную доказательную базу о нарушении прав человека и огромного количества норм Конвенции мы изложили в этом первом пакете требований к ЕСПЧ, — отметил Малюська.

Он уточнил, что Украина требует компенсацию нанесенного ущерба, который на первом этапе вторжения РФ предварительно оценивается в $80 млрд.

По словам министра, суд принял этот иск Украины. Малюська подчеркнул, что решение по нему будет получено “очень нескоро”, поскольку рассмотрение дел в ЕСПЧ – это “игра в долгую”, и речь может идти о сроке до 10 лет.

Министр напомнил, что в ЕСПЧ до сих пор продолжается рассмотрение производств по Крыму и Донбассу, начатое еще с 2014 года.

– Но ключевая история, что мы переводим размеры убытков, суммы средств и фиксацию нарушений с языка политиков и военных на язык юристов. То есть все убытки, все нарушения прав человека, все военные преступления будут подтверждаться юридическими документами, от которых Россия уже не “отпетляет”, — заявил глава Минюста.

Он добавил, что за время рассмотрения нового иска в РФ может измениться политический режим. Расчет Минюста состоит в том, что “на столе у Украины” во время предстоящего переговорного процесса “будет юридический документ с фиксацией убытков”.

Комментируя механизмы возмещения ущерба, действующие в международной юридической практике, Малюська заявил, что это самый сложный вопрос. Он отметил, что до сих пор такие выплаты производились в добровольно-принудительном порядке.

– То есть страны, которые навредили мировому сообществу, бизнесу, гражданам, ставили в такие условия, в которых они были вынуждены якобы добровольно соглашаться осуществлять компенсационные выплаты. Самый яркий случай, схожий с Россией, был с Ираном, когда им заблокировали доступ к внешним рынкам, продажи нефти, экономическую торговлю. И они были вынуждены согласиться перевести свои резервы на спецсчет и производить выплаты… Добровольно-принудительные механизмы в истории были неоднократно. Полностью принудительные механизмы в международном праве – крайне редкое явление. Аналогов ситуации, которая сейчас есть с Россией, нет, но мы работаем над тем, чтобы такие механизмы появились, – рассказал Малюська.

Он напомнил, что сейчас Запад, международные организации “делают много такого, чего не было никогда раньше в истории”.

– И потому создание механизма принудительной компенсации, в том числе за счет изъятия золотовалютных резервов, это история, которая юридически возможна и над которой мы активно работаем. Она будет нуждаться в заключении международного договора, — сообщил министр.

Малюська уточнил, что Украина уже проинформировала международных партнеров о возможной модели таких выплат со стороны РФ, но это тоже будет долгосрочный процесс.

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