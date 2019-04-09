Сдали даже подлинник Пикассо! Почему ломбарды в США – трендовые места

Американцам не хватает денег – несмотря на то, что в стране экономический рост. Получить кредит в банке – не просто, ведь надо иметь хорошую кредитную историю. Поэтому американцы идут в ломбарды.

Почти 30 млн. человек ежегодно пользуются услугами ломбардов в Америке, и это почти 15-миллиардная индустрия. Чаще всего, конечно, закладывают вещи, чтобы получить быстрые наличные. Ломбарды работают допоздна и не проверяют кредитную историю.

Чаще всего американцы закладывают электронику, антиквариат, дорогие брендовые вещи и сумки. Занимают в среднем $150. И, хотя, конечно, наличные, которые можно получить с MacBook Pro, например – только 450 долларов, американцы в основном закладывают вещи, чтобы их потом забрать. На это у них есть месяц.

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Впрочем, многие так и не возвращаются за своим имуществом. Чего только нет в ломбардах: дизайнерские ювелирные изделия, серебряные слитки, коллекционные спортивные сувениры. Здесь можно найти все – от электрического снегоуборщика до норковой шубы.

В Соединенных Штатах таких магазинов – почти 11 тыс., и за прошедшие годы они начали понемногу избавляться от своей не слишком привлекательной славы, и некоторые из них стали трендовыми секретными местами, где можно поохотиться на ретро-интересности. Кто-то ищет антиквариат, другие – музыкальные инструменты. В ломбарде можно кое-где найти и такие вещи как оригинал картины Пикассо или дорогие часы Ролекс!

Владельцы ломбардов говорят, что имеют и постоянных клиентов – охотников за редким добром. И, хотя индустрия интернет-займов развивается стремительно, это не может заменить классические ломбарды.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать, если появилась необходимость в деньгах на бытовые нужды.

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