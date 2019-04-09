Здали навіть оригінал Пікассо! Чому ломбарди у США – трендові місця

Американцям не вистачає грошей – попри те, що в країні економічне зростання. Отримати позику в банку – непросто, адже треба мати гарну кредитну історію. Тому американці йдуть до ломбардів.

Майже 30 млн. людей щороку користуються послугами ломбардів в Америці, і це майже 15-мільярдна індустрія. Найчастіше, звісно, закладають речі, щоби отримати швидку готівку. Ломбарди працюють допізна і не перевіряють кредитної історії.

Найчастіше американці закладають електроніку, антикваріат, дорогі брендові речі і сумки. Займають, в середньому $150. І, хоч, звісно, готівка, яку можна отримати за MacBook Pro, наприклад – лише 450 доларів, американці здебільшого закладають речі, аби їх потім забрати. На це у них є місяць.

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Втім, багато людей так і не повертаються за своїм майном. Чого лише нема у ломбардах: дизайнерські ювелірні вироби, срібні зливки, колекційні спортивні сувеніри. Тут можна знайти все – від електричного снігоприбирача до норкової шуби.

У Сполучених Штатах таких крамниць – майже 11 тис., і за минулі роки вони почали потроху позбуватися своєї не надто привабливої слави, і деякі з них стали трендовими секретними місцями, де можна пополювати на ретро-цікавинки. Хтось шукає антикваріат, інші – музичні інструменти. У Ломбардах можна подекуди знайти й такі речі як оригінал картини Пікассо або дорогі годинники Ролекс!

Власники ломбардів кажуть, що мають і постійних клієнтів – полювальників на рідкісне добро. І, хоч індустрія інтернет-позик розвивається стрімко, це не може замінити класичні ломбарди.

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