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Сдать анализы на Covid-19, не покидая авто: как в Польше тестируют граждан

В Польше граждан с подозрением на коронавирус тестируют с помощью круглосуточных мобильных пунктов. Они работают в стране уже более четырех месяцев.

Пункты позволяют пройти тестирование гражданам, даже не покидая своих автомобилей. Благодаря этому и пациенты, и медперсонал находятся в безопасности.

Кроме того, сдать анализы поляки могут и в обычных лабораториях после получения направления от семейного врача. За это платить не нужно, тестирование финансирует Национальный фонд здоровья.

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Могут граждане пройти тестирование и за деньги в государственных и частных клиниках.

Узнают результаты поляки через интернет, после активации своего профиля. Чаще всего они появляются в течение суток.

Вакцинация в Польше

В Польше гражданам, которые сделали прививки против коронавируса, будут выдавать соответствующие документы о проведении иммунизации.

Паспорта получат граждане после введения второй дозы вещества.

Подробнее о коронавирусе в Польше читайте на Фактах ICTV.

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