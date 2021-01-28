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Здати аналізи на Covid-19, не полишаючи авто: як у Польщі тестують громадян

У Польщі громадян з підозрою на коронавірус тестують за допомогою цілодобових мобільних пунктів. Вони діють у країні уже понад чотири місяці.

Пункти дозволяють пройти тестування громадянам, навіть не полишаючи своїх автомобілів. Завдяки цьому і пацієнти, і медперсонал перебувають у безпеці.

Крім того, здати аналізи поляки можуть і у звичайних лабораторіях після отримання направлення від сімейного лікаря. За це платити не треба, тестування фінансує Національний фонд здоров’я.

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Можуть громадяни пройти тестування і за гроші у державних та приватних клініках.

Дізнаються результати поляки через інтернет, після активації свого профілю. Найчастіше вони з’являються протягом доби.

Вакцинація у Польщі

У Польщі громадянам, які зробили щеплення проти коронавірусу, видаватимуть відповідні документи про проведення імунізації.

Паспорти отримають громадяни після введення другої дози речовини.

Детальніше про коронавірус у Польщі читайте на Фактах ICTV.

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