Здати аналізи на Covid-19, не полишаючи авто: як у Польщі тестують громадян
У Польщі громадян з підозрою на коронавірус тестують за допомогою цілодобових мобільних пунктів. Вони діють у країні уже понад чотири місяці.
Пункти дозволяють пройти тестування громадянам, навіть не полишаючи своїх автомобілів. Завдяки цьому і пацієнти, і медперсонал перебувають у безпеці.
Крім того, здати аналізи поляки можуть і у звичайних лабораторіях після отримання направлення від сімейного лікаря. За це платити не треба, тестування фінансує Національний фонд здоров’я.
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Можуть громадяни пройти тестування і за гроші у державних та приватних клініках.
Дізнаються результати поляки через інтернет, після активації свого профілю. Найчастіше вони з’являються протягом доби.
Вакцинація у Польщі
У Польщі громадянам, які зробили щеплення проти коронавірусу, видаватимуть відповідні документи про проведення імунізації.
Паспорти отримають громадяни після введення другої дози речовини.
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