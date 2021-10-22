Зеленое золото Испании: как выращивают оливки и производят оливковое масло

Выращиванием оливок в Испании занимаются как крупные предприятия, так и маленькие хозяйства. Последние в основном работают с частными заказчиками и туристами.

Как собирают и выращивают оливки и как проверить, качественное или оливковое масло — смотрите в материале.

Патри занимается оливковым делом почти с рождения. Он фермер в четвертом поколении.

— Мой дед, брат, дядя — вся семья жила с оливковых деревьев. У нас никто не работает на строительстве или где-то на заработках. Все — на поле с оливками, — говорит хозяин.

На семи гектарах — более полутора тысяч деревьев. Урожай собирают почти месяц. Владелец хозяйства говорит: спешат, потому что чем зеленее оливка, тем качественнее и дороже масло.

С тонны зеленых оливок получают 70 литров масла.

Важно качество масла, поэтому начинают собирать урожай, когда только 10% плодов всех деревьев окрасились в черный цвет.

Сбор оливок — процесс нелегкий. Под каждым деревом расстилают специальную сетку.

А затем аппарат весом в 14 кг человек носит на себе в течение восьми часов — именно столько времени посвящают сбору оливок ежедневно. С нагрузкой помогает справиться специальный пояс и физическая подготовка.

Урожай с одного дерева собирают за три минуты.

Ежегодно хозяева из оливок получают минимум две тысячи литров масла.

Вся продукция идет на заказ или раскупают туристы. Пол литра стоят более 300 грн. Іспанія

Всего в Испании, производят более 60% оливкового масла в мире. А сами испанцы ежегодно употребляют почти 12 литров этого продукта на человека.

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