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Абрамова Юлія |

Зелене золото Іспанії: як вирощують оливки і виготовляють оливкову олію

Вирощуванням оливок в Іспанії займаються як великі підприємства, так і маленькі господарства. Останні в основному працюють з приватними замовниками і туристами.

Як збирають і вирощують оливки і як перевірити, якість оливкової олії – дивіться у матеріалі.

Патрі займається оливковою справою майже від народження. Він фермер у четвертому поколінні.

– Мій дід, брат, дядько – вся родина жила з оливкових дерев. У нас ніхто не працює на будівництві чи десь на заробітках. Усі  – на полі з оливками, – каже господар.

На семи гектарах  – понад півтори тисячі дерев. Врожай збирають майже місяць. Власник господарства каже, що поспішають, бо чим зеленіша оливка, тим якісніша і дорожча олія.

Із тони зелених оливок отримують 70 літрів олії. При тому, що із чорної ягоди продукції могло б бути удвічі більше.

Важлива якість олії, тому починають збирати врожай, коли лише 10 % з усіх дерев набули чорного кольору.

Тож, збирання оливок – процес нелегкий. Під кожним деревом розстилають спеціальну сітку.

Згодом апарат, вагою у 14 кг чоловік носить на собі впродовж восьми годин – саме стільки часу щодня збирають оливки. Із навантаженням допомагає впоратися спеціальний пояс та фізична підготовка.

Урожай з одного дерева збирають за три хвилини. Що раніше робили вручну, тепер  –  сучасно і швидко.

Щороку господарі з оливок отримують щонайменше дві тисячі літрів олії. Його продукцію у магазинах не купити. Уся йде на замовлення, або купують туристи. Пів літра коштує понад 300 грн.

Загалом в Іспанії, виробляють понад 60% оливкової олії у світі. А самі іспанці щороку вживають майже 12 літрів цього продукту на людину.

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