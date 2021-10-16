Вспомнить легендарного певца — в столице проведут трибьют-шоу памяти Николая Мозгового

Вспомнить в песнях легендарного певца и композитора. В десятый раз в столице проведут трибьют-шоу памяти Николая Мозгового. Это концерт, когда певцы собираются и исполняют песни одного автора.

Так дочь маэстро Алена Мозговая стремится дать новую жизнь и без того известным хитам. В этом году продюсер даже организовала открытый конкурс Live Voice, где жюри отобрало победителей, которые также выступят на концерте.

Его запомнили именно таким: с широкой душой, гордым характером, с голосом, в котором любовь к Украине в каждой ноте. Уже одиннадцать лет песни Николая Мозгового звучат вживую не из его уст, а в исполнении современных артистов.

Подарить новую жизнь легендарным песням взялась дочь маэстро Алена Мозговая. Из года в год она организовывает концерты памяти. Рассказывает, каждый раз зрители приходят, чтобы послушать не конкретных певцов, а прежде всего песни.

Николай Мозговой — автор более сотни хитов и один из самых любимых украинских исполнителей. Его имя — рядом с самыми певчими патриотами: Владимиром Ивасюком и Назарием Яремчуком.

А еще он был талантливым менеджером и наставником. Никогда не боялся остро высказываться о состоянии украинского шоу-бизнеса. Певец и композитор ушел из жизни слишком рано, в 62 года, оставив песни, которые не забывают.

Почувствовать дух маэстро можно уже в воскресенье, 24 октября, на главной сцене страны, во дворце Украина.

Андрей Макаревич выступил во Львове

Во Львове с аншлагом прошел концерт российского музыканта и лидера группы Машина времени Андрея Макаревича. Из-за карантинных ограничений на мероприятии присутствовали лишь 700 зрителей.

Артист представил эксклюзивный джазовый проект и спел всем известные хиты. Концерт состоялся под открытым небом.

Украинцам импонирует не только творчество Андрея Макаревича, но и его проукраинская позиция. Певец уверен, что агрессия России против Украины является национальным позором.

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