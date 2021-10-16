Згадати легендарного співака – у столиці проведуть триб’ют-шоу пам’яті Миколи Мозгового

Згадати у піснях легендарного співака та композитора. Вдесяте у столиці проведуть триб’ют-шоу пам’яті Миколи Мозгового. Це концерт, коли співаки збираються і виконують пісні одного автора.

Так донька маестро Олена Мозгова прагне дати нове життя і без того відомим хітам. Цього року продюсер навіть організувала відкритий конкурс Live Voice, де журі відібрало переможців, які також виступлять на концерті.

Його запам’ятали саме таким: з широкою душею, гордим характером, з голосом, у якому любов до України в кожній ноті. Уже одинадцять років пісні Миколи Мозгового звучать наживо не з його вуст, а у виконанні сучасних артистів.

Подарувати нове життя легендарним пісням узялася донька маестро Олена Мозгова.

З року в рік організовує концерти пам’яті. Розповідає, щоразу глядачі приходять, аби послухати не конкретних співаків, а насамперед пісні.

Микола Мозговий – автор понад сотні хітів та один із найулюбленіших українських виконавців. Його ім’я – поруч з найбільшими співочими патріотами: Володимиром Івасюком та Назарієм Яремчуком.

А ще він був талановитим менеджером та наставником. Ніколи не боявся гостро висловлюватися про стан українського шоу-бізнесу. Співак і композитор пішов з життя надто рано, у 62 роки, залишивши пісні, які не забувають.

Відчути дух маестро можна вже в неділю, 24 жовтня, на головній сцені країни, в палаці Україна.

Андрій Макаревич виступив у Львові

У Львові з аншлагом пройшов к онцерт російського музиканта та лідера гурту Машина времени Андрія Макаревича. Через карантинні обмеження на заході були присутні лише 700 глядачів.

Артист презентував ексклюзивний джазовий проект та заспівав всім відомі хіти. Концерт відбувся просто неба.

Українцям імпонує не тільки творчість Андрія Макаревича, а і його проукраїнська позиція. Співак впевнений, що агресія Росії проти України є національною ганьбою.

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