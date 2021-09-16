Женщины военные и политики: как изменилась ситуация с гендерным равенством в Украине

В этом году на пятом украинском женском конгрессе основное внимание уделили тому, как в Украине изменилась гендерная политика в течение последних 30 лет.

Почти 70 спикеров из разных сфер и из-за границы наконец собрались вживую, так как прошлогодний конгресс из-за Covid-19 пришлось проводить онлайн.

Первой на сцену с презентацией исторического проекта вышла профессор Оксана Кись.

В нем собрали истории десяти деятельниц, имен которых вы, возможно, даже не слышали, но еще сто лет назад они уже отстаивали права украинских женщин.

Далее дискуссия о женщинах в политике. Сейчас в парламенте более 20% депутатов женщин, тогда как еще в первом созыве их было всего 3%.

И даже 20% недостаточно для равенства, говорит немецкий дипломат Анка Фельдгузен.

Однако, должны признать, что если в 2008 году женщин военнослужащих было 1 800, то сейчас уже почти 33 тыс. И Екатерина Никитенко — яркий пример этого движения.

Она пока единственная в Украине военная женщина-водолаз. Признается, что три года была вынуждена кому-то доказывать, но в конце концов покорила желанную профессию и еще и показала, что это возможно, независимо от пола.

Во второй день конгресса на панелях будут обсуждать роль женщин в экономике, влияние Covid-19 на семьи и как на местах в общинах избавиться дискриминации и сексизма.

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