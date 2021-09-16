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Софія Зінов'єва |

Жінки військові та політики: як змінилась ситуація із гендерною рівністю в Україні

Цьогоріч на п’ятому українському жіночому конгресі основну увагу приділили тому, як в Україні змінилася гендерна політика впродовж останніх 30 років.

Майже 70 спікерів із різних сфер та з-за кордону нарешті зібралися наживо, адже торішній конгрес через Covid-19 довелося проводити онлайн. 

Першою на сцену із презентацією історичного проекту вийшла професорка Оксана Кісь. 

У ньому зібрали історії десяти діячок, імен яких ви, можливо, навіть не чули, але ще століття тому вони уже відстоювали права українських жінок.

Далі дискусія про жінок у політиці. Нині у парламенті більше 20% депутаток, тоді як іще за першого скликання їх було лише 3%. 

Та навіть 20% замало для рівності, каже німецька дипломатка Анка Фельдгузен.

Однак, маємо визнати що якщо у 2008 році жінок військовослужбовиць було 1 800, то зараз вже майже 33 тис. І Катерина Нікітенко – яскравий приклад цього руху. 

Вона поки що єдина в Україні військова жінка-водолаз. Зізнається, що три роки була змушена комусь щось доводити, але зрештою підкорила омріяну професію та ще й показала, що це можливо, незалежно від статі.

У другий день конгресу на панелях обговорюватимуть роль жінок в економіці, вплив Covid-19 на родини та як на місцях у громадах позбутися дискримінації та сексизму. 

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