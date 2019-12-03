Жодної здачі національних інтересів – Єрмак про нормандську зустріч

Україна розробляє кілька варіантів розвитку подій під час переговорів у Нормандському форматі. Наступного понеділка вони відбудуться у Парижі і це буде перша зустріч голів України, Франції, Німеччини та Росії за понад три роки.

Помічник президента Андрій Єрмак розповів: програма максимум для України – досягнення миру. Мінімум – припинення вогню й обмін полоненими. Не виключено, що порушуватимуть і питання транспортування газу.

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В Офісі президента наголошують: Володимир Зеленський весь тиждень консультуватиметься із міжнародними партнерами. Україна уже має підтримку від США, чекають відповідних заяв від Британії, Канади та Європейського Союзу.

На Банковій гарантують: про жодну здачу національних інтересів не йдеться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі.

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