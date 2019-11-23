Жителям Новояворовска и Нового Роздола включили отопление

Морозы в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине, встретили таки с теплыми батареями. После изменения управляющего, местные ТЭЦ, которые были в ужасном состоянии, удалось оперативно запустить. Поэтому коммунальной катастрофы в городах с общим населением в 60 тыс. удалось избежать.

Предыдущий управляющий местных ТЭЦ провалил подготовку к сезону, а оборудование и сети довел до коллапса. Поэтому централизованного теплоснабжения в городах не было. От холода местные спасались электрообогреватели.

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В конце концов в ситуацию вмешалось правительство. С горе-управляющим сделку расторгли, а спасать ТЭЦ доверили предприятию Нафтогаз Тепло.

Сначала тепло подали в Новояворовске, а затем и в Новом Роздоле. Но сделать это было очень непросто, поскольку оборудование ТЭЦ и теплосети были в ужасном состоянии.

Готовить котлы и трубы к сезону фактически было некому, поскольку работники массово поувольнялись из-за невыплаты зарплаты предыдущим управляющим.

Поэтому, чтобы залатать сети и подготовить котлы, Нафтогаз Тепло пригласил работников вернуться и выплатил им аванс. Люди откликнулись и уже работают в несколько смен, без выходных.

В Нафтогазе отчитываются, что благодаря сверхусилиям, коммунальной катастрофы на Львовщине удалось избежать.

Напомним, после решения долговых споров в Чкаловском включили отопление.

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